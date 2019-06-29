Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительственный кризис в Чехии: Земан отказался увольнять министра

ЕС создаст ЗСТ с Южной Америкой

Условия РФ о передаче украинских моряков были ловушкой - Волкер

В ЕС запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США






В Кабмине анонсируют паром Черноморск-Бари

Суббота, 29 июня 2019, 18:33

Во время визита украинской правительственной делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из Черноморска в итальянский Бари.

Об этом говорится на Fаcebook-сторници правительства.

Других подробностей в пресс-службе правительства не сообщают. Напомним, сейчас с Чорномрську ходят паромы на Варну (Болгария), а также регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.

Бари - приморский город в Южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua