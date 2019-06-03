Вятрович ответил на протест Польши и Израиля из-за нового памятника Шухевичу в Украине

Содержание письма мэру Ивано-Франковска, в котором послы Польши и Израиля протестуют против открытия в городе нового памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, повторяет тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран нашли "общий язык", и конечно, он "русский". Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его - российская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - написал Вятрович в своем Facebook.

Напомним, 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу.

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион заявили, что Шухевич якобы виноват в "массовых убийствах".