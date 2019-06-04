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Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с Россией

Вторник, 4 июня 2019, 09:11

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их энергетическая база не была связана с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

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"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы - энергетической базы, не связанной с Россией", - заявил Помпео нидерландскому телеканалу.

"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта россияне будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить расходы для Европы, если она захочет принять решения, которые соответствуют ее лучшим интересам, но, возможно, не соответствуют интересам России. Мы надеемся, что Европа поймет это правильно", - отметил госсекретарь США.

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против нидерландских компаний, если они примут участие в проекте.

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Россия Северный поток-2 США
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