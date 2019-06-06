На выборах в Дании победили социал-демократы, премьер уйдет в отставку в четверг

В Дании на выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен - они опередили либералов действующего премьер-министра Ларса Лекке Расмуссена и сформируют новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест в парламенте против 79, которые завоевала руководящая Либеральная партия и другие правы.

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Националистическая Датская народная партия, которая поддерживала правительство меньшинства Расмуссена, потеряла свои позиции. Поддержка партии упала до 8,7% по сравнению с 21,1% на выборах 2015 года. Националисты провалились, поскольку большинство основных партий поддерживают более жесткую позицию в отношении иммиграции.

Расмуссен, который был премьер-министром с 2015 года, поздно вечером в среду заявил, что он объявит об отставке своего правительства королеве Маргрете в четверг.

Фредериксен попытается сформировать однопартийное правительство меньшинства, заявила она в среду.

Датские социал-демократы обещали увеличить расходы на социальное обеспечение после многих лет жесткой экономии. Они также демонстрировали более жесткую позицию в отношении иммиграции.

В последнее десятилетие экономический рост в Дании превысил средний показатель по Европейскому союзу.

В Финляндии и Швеции социал-демократические партии также сформировали правительства в начале этого года.