Суд Амстердама 16 июля огласит решение по скифскому золоту - Минюст

Апелляционный суд Амстердама 16 июля огласит решение по делу о возвращении Украине скифского золота, которое экспонировалось перед аннексией Россией Крыма в музее Аллард Пирсон в столице Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Судьи решили, что золото останется в музее Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.