Суд Амстердама 16 июля огласит решение по скифскому золоту - Минюст
Апелляционный суд Амстердама 16 июля огласит решение по делу о возвращении Украине скифского золота, которое экспонировалось перед аннексией Россией Крыма в музее Аллард Пирсон в столице Нидерландов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.
Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.
Судьи решили, что золото останется в музее Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.
Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.
В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.