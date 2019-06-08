Столкновение теплоходов в Будапеште: допрошен украинский капитан

Венгерская полиция заявила, что допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, в результате которого погибли 18 южнокорейских туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция говорит, что капитан круизного судна, столкнувшегося 29 мая с экскурсионным катером, перевозившим туристов, не предоставил деталей происшествия во время допроса.

Катер затонул через несколько секунд после столкновения в центре Будапешта. Венгерский капитан также погиб, еще девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а семеро южнокорейцев были спасены.

Венгерская полиция арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. Адвокат украинца говорит, что он настаивает на том, что не нарушил ни одного правила.