Десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-марш в Варшаве

Десятки тысяч людей присоединились к ЛГБТ-маршу в Варшаве в субботу в то время, как права ЛГБТ-сообщества продолжают находиться в эпицентре избирательной кампании в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.

Представитель мэрии Варшавы сообщил, что в марше ожидалось участие около 50 тысяч человек, тогда как в 2018 году, по оценкам, приняли участие 45 тысяч.

Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) в последние месяцы усилила свою оппозицию по вопросу ЛГБТ, заявляя, что поддержка оппозицией прав ЛГБТ-сообществ несет угрозу для польской культуры.

PiS сделала угрозы, связанные с ЛГБТ-движениями, важной частью своей кампании на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце. Эта тема, вероятно, останется главной темой накануне общенациональных выборов осенью.

Варшава считается более либеральной и толерантной, чем консервативные сельские районы страны, где PiS имеет высокую поддержку.