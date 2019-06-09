Франция раскритиковала тайный план США по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал тайный план администрации президента США Дональда Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке, называя его "подходом, который не может обеспечить покой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Выступая в субботу во время визита в Марокко, направленного на усиление дипломатических и экономических отношений между странами, Ле Дриан также повторил оппозицию Франции и Европейского союза к решению Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

По его словам, такой подход "указывает", что план - каким бы он ни был - не приведет к тому, что обе стороны будут довольны.

Замечания Ле Дриана прозвучали несколько недель после того, как зять президента Дональда Трампа, старший советник Джаред Кушнер прибыл в Марокко, чтобы получить поддержку короля Мохаммеда VI по этому плану.

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Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что его страна не будет занимать официальную позицию, пока план не будет раскрыт.