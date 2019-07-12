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Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

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Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Пятница, 12 июля 2019, 08:31

Палата представителей США приняла поправку в оборонный бюджет на 2020 год, в который внесла запрет для американцев проводить любые сделки с российским госдолгом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

С такой инициативой выступили демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

Поправка в оборонный бюджет также "предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", сказал Шерман перед конгрессменами.

Вместе с этим он отметил, что Вашингтону нужен механизм, который позволит "наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее". По его словам, эта поправка как раз делает это.

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