В Испании впервые в истории женщина стала генералом вооруженных сил

Совет министров Испании одобрил присвоение Патрисии Ортеге Гарсии звания генерала вооруженных сил страны. Она стала первой женщиной в испанской армии с генеральским званием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание Diario16.

56-летняя Ортега Гарсиа служит в армии с 1988 года, именно тогда женщинам в Испании разрешили проходить военную службу. Она была одной из 27 женщин-первопроходцев, поступивших в военную академию в том году/

В 2009 году она стала первой женщиной, получившей звание подполковника в испанской армии, а в 2015 году - полковника.

В настоящий момент в Вооруженных силах Испании насчитывается более 15 тысяч женщин - 12,5% от общего числа военнослужащих.

При этом 81,4% женщин-военнослужащих занимают самые низкие должности в военной иерархии, только 8,9% имеют офицерские звания.