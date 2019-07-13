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Состоялась первая встреча советников для восстановления "нормандского формата"

Суббота, 13 июля 2019, 10:42

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы "нормандского формата".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины.

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На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня, сообщает агентство dpa.

Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки было достигнуто в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

В частности в Берлине Зеленский и Ангела Меркель выразили удовлетворение из-за возобновления работы "нормандского формата".

Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

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