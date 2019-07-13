Состоялась первая встреча советников для восстановления "нормандского формата"

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы "нормандского формата".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины.

На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня, сообщает агентство dpa.

Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки было достигнуто в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

В частности в Берлине Зеленский и Ангела Меркель выразили удовлетворение из-за возобновления работы "нормандского формата".

Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.