Автомобиль протаранил группу людей, выходивших из отеля в Лондоне
Воскресенье, 14 июля 2019, 10:23
В ночь на воскресенье автомобиль врезался в группу людей, которые покидали здание отеля на юго-западе Лондона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Наезд был совершен незадолго до полуночи в субботу.
Вскоре после этого началась драка, и по ее результатам правоохранители задержали четырех мужчин.
Пострадали семь человек - один мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Остальные получили незначительные травмы.
По подозрению в попытке убийства полиция задержала еще трех человек. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.
Вместе с тем правоохранители утверждают, что инцидент не имеет отношения к терроризму.
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