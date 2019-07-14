Автомобиль протаранил группу людей, выходивших из отеля в Лондоне

В ночь на воскресенье автомобиль врезался в группу людей, которые покидали здание отеля на юго-западе Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Наезд был совершен незадолго до полуночи в субботу.

Вскоре после этого началась драка, и по ее результатам правоохранители задержали четырех мужчин.

Пострадали семь человек - один мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Остальные получили незначительные травмы.

По подозрению в попытке убийства полиция задержала еще трех человек. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.

Вместе с тем правоохранители утверждают, что инцидент не имеет отношения к терроризму.