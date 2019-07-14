В Британии нашли виновника утечки писем посла о Трампе – СМИ

Британским правоохранителям удалось установить подозреваемого в утечке переписки посла Британии в США Кима Даррока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Источники в сфере безопасности заявили, что был идентифицирован подозреваемый в утечке информации. Скотленд-Ярд и спецслужбы считают, что государственный служащий с доступом к архивным файлам Министерства иностранных дел организовал недавний рейд, чтобы украсть материал" - сообщает газета.

Британская служба разведки МИ-6 и сотрудники британского центра по кибербезопасности установили, что утечка произошла не в результате взлома компьютеров хакерами иностранных государств

В скандал с утечкой документов, как выяснилось, оказался втянутым глава партии Brexit Ричард Тайс. Так, стало известно, что Тайс находится в отношениях с Изабель Оукшотт, журналисткой, которая на прошлой неделе опубликовала статью с перепиской Даррока.

Напомним, публикация в СМИ дипломатической переписки британского посла в США Кима Даррока привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом. Посол в итоге подал в отставку.

В переписке посол называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным" и предупреждал правительство, что "карьера Трампа может закончиться позором".