Уже семь самолетов с компонентами С-400 приземлились в Турции

Седьмой самолет с элементами ЗРК С-400 приземлился на авиабазе "Мюртед" под Анкарой.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, передает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что поставки оборонительных систем российского производства идут согласно намеченного графика.

В Турции ранее прибыли шесть самолетов с элементами для комплексов С-400.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.

Позже глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на общую сумму около 2,5 миллиардов долларов.

Как сообщалось, команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.