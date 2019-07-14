Столкновения во время празднования в Париже, полиция задержала 152 человека

152 человека были задержаны в воскресенье во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Большинство правонарушений, о которых сообщают силовики, связанные с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок" и "посягательством на общественное имущество" или "незаконным ношением оружия".

После парада на Елисейских полях отдельные группы активистов пытались свести баррикады, подожгли свалки и вступили в столкновения с полицией.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщалось, во время торжеств в Париже в День взятия Бастилии протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

В Париже прошел военный парад в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. За парадом наблюдали и приглашены лидеры нескольких европейских государств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.