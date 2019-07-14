Девять человек погибли в результате катастрофы небольшого самолета в Швеции

Небольшой спортивный самолет с девятью людьми на борту разбился на севере Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал SVT.

Катастрофа произошла вскоре после 14.00 в воскресенье в районе города Умео. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, однако отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным полиции, на борту самолета находились девять человек.

"Это парашютисты. Похоже на то, что что-то произошло вскоре после взлета", - сообщили в спасательной службе.

Сообщается, что тела погибших были найдены неподалеку от самолета – по словам очевидцев, люди выпрыгивали из машины, что падала.

На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Усилия последних направлены на то, чтобы избежать пожара, ведь самолет имел полный бак топлива. Части самолета также упали в реку, их вытаскивают с помощью лодок.