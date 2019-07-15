В результате стычек футбольных фанатов во Франции задержали 250 человек

После прохождения Алжира в финал Кубка африканских наций по всей Франции в ночь на понедельник было неспокойно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что в основном на улицах городов царило праздничное настроение, однако кое-где дошло и до столкновений с правоохранительными органами.

Так, в Марселе столкновения продолжались и в первые часы понедельника. Футбольные фанаты жгли шины, мусор, пускали фейерверки. Кроме того, группа фанатов забросала ракетами, бутылками и камнями стражей порядка, которые охраняли здание местного совета.

В Париже полиция была вынуждена применить слезоточивый газ к толпе, в которой футбольные фанаты смешались с туристами, пришедшими посмотреть на праздничный салют ко Дню взятия Бастилии.

Всего во Франции в ночь на понедельник задержали около 250 участников беспорядков.