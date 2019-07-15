Wizz Air в августе отменил часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Авиакомпания Wizz Air объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям по операционным причинам из-за задержки с поставкой самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте перевозчика.

С 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Отменяются рейсы из Киева в:

Варшаву - по понедельникам и пятницам;

Будапешт - по понедельникам и пятницам;

Мемминген - по понедельникам и пятницам;

Кельн - по понедельникам и пятницам;

Биллунн - по вторникам;

Бремен - по вторникам;

Берлин - по средам и субботам;

Франкфурт - по средам и субботам;

Гамбург - по средам;

Дортмунд - по четвергам;

Ригу - по четвергам;

Ганновер - по четвергам;

Ларнаку - по субботам;

Краков - по воскресеньям;

Братиславу - по воскресеньям;

Копенгаген - по воскресеньям;

Вену - по вторникам и воскресеньям.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться уже сегодня, проинформировать об изменениях и предложить несколько вариантов решения ситуации.

Предлагается возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

В заявлении лоу-коста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агентства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +380 89 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.