Wizz Air в августе отменил часть рейсов из Киева по 17 маршрутам
Авиакомпания Wizz Air объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям по операционным причинам из-за задержки с поставкой самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте перевозчика.
С 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.
Отменяются рейсы из Киева в:
Варшаву - по понедельникам и пятницам;
Будапешт - по понедельникам и пятницам;
Мемминген - по понедельникам и пятницам;
Кельн - по понедельникам и пятницам;
Биллунн - по вторникам;
Бремен - по вторникам;
Берлин - по средам и субботам;
Франкфурт - по средам и субботам;
Гамбург - по средам;
Дортмунд - по четвергам;
Ригу - по четвергам;
Ганновер - по четвергам;
Ларнаку - по субботам;
Краков - по воскресеньям;
Братиславу - по воскресеньям;
Копенгаген - по воскресеньям;
Вену - по вторникам и воскресеньям.
С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться уже сегодня, проинформировать об изменениях и предложить несколько вариантов решения ситуации.
Предлагается возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.
В заявлении лоу-коста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агентства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +380 89 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.