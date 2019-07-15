Посольство просит власти Польши расследовать нападение на украинев в Варшаве

Посольство Украины призвало власти Польши расследовать нападение на украинских заробитчан в Варшаве и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства в Варшаве в понедельник.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - заявило посольство.

"Обращаемся к полиции и других органов власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - добавили украинские дипломаты.

Они посоветовали украинцам в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши безотлагательно обращаться в посольство или консульские учреждения в стране.

Дипломаты добавили, что в случае последнего нападения на украинских заробитчан консульский отдел посольства сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины.

В Варшаве в ночь с пятницы на субботу в квартиру украинцев, которые строят ветку метро в городе, неизвестные бросили "коктейль Молотова", а подъезд исписали оскорбительными словами.

Украинцы отреагировали на инцидент письмом, в котором предупредили, что чувствуют угрозу. Делом занялась варшавская полиция.