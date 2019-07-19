Сенаторы США призвали Трампа ввести санкции против Турции

Сенатор США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сенаторы-республиканцы Рик Скотт и Тодд Янг представили резолюцию, в которой заявляют, что Трамп должен следовать закону, предусматривающему наказания за ведение бизнеса с российскими военными.

Отдельно сенатор Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, сказал, что исключение Турции из программы реактивных самолетов недостаточно.

"Закон четко предусматривает санкции в отношении "значительных сделок" с оборонным и разведывательным секторами Российской Федерации, что, несомненно, будет включать поставку системы С-400", - сказал он.

Однако администрация Трампа не смогла наложить санкции на Турцию, несмотря на всеобъемлющий закон о санкциях 2017 года, известный как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций).

В случае одобрения резолюция Скотта и Янга будет призывать к "полному осуществлению санкций в рамках CAATSA", описывая покупку Турцией системы ПВО С-400 как "прямую и страшную угрозу" интересам безопасности США.

CAATSA требует, чтобы президент выбрал пять из 12 санкций: от запрета на выдачу виз и отказа в доступе к экспортно-импортному банку в США до более жестких вариантов, таких как запрет транзакций с финансовой системой США и отказ в выдаче лицензий на экспорт.

Тем не менее, CAATSA не устанавливает каких-либо сроков для введения санкций или выдачи отказа, поэтому Трамп может отложить решение на неопределенное время.

Хотя резолюция, не имеющая обязательной силы, не будет иметь силы закона, принятие такого документа в контролируемом республиканцами Сенате может усилить давление на Трампа.