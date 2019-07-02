В венгерском городе Сегед открыли почетное Генконсульство Украины

1 июля в венгерском городе Сегед состоялось открытие почетного Генерального консульства Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала посол Украины в Будапеште Любовь Непоп.

"Вручили консульский патент почетному генеральному консулу Шандору Ровту, который с 2008 года работал как почетный консул Украины в Сегеде и уже успел в этой своей функции сделать многое для развития украинского-венгерских контактов", - сообщила Непоп в Facebook.

По словам дипломата, в прошлом году по инициативе Ровта в Сегеде был установлен памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Вскоре при финансовой помощи Ровта и венгерского мецената Иначи реабилитацию в Венгрии пройдут участники АТО/ООС в рамках программы "Согрей душу", добавила Непоп.