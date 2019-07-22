ЦИК подсчитал 100% протоколов на зарубежном округе: результаты по странам
Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках за рубежом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Украинцы, живущие за рубежом, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.
На первом месте в зарубежном округе – партия "Европейская солидарность" с 29,55%, второй стала партия "Слуга народа" – 28,13%, третьей – "Голос" с результатом 19,67%.
"Партия Шария" – 4,41%, ВО "Свобода" – 4,25%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3,60%, "Сила и честь" – 3,05%, "Батькивщина" – 2,01%.
Результаты голосования украинцев за рубежом:
Австралия - "Европейская солидарность" (42,10%)
Австрия - "Европейская солидарность" (42,3%)
Азербайджан - "Слуга народа" (42,35%)
Алжир - "Слуга народа" (34,28%)
Аргентина - "Слуга народа" (31,45%)
Беларусь - "Слуга народа" (39,97%)
Бельгия - "Европейская солидарность" (27,93%)
Болгария - "Европейская солидарность" (29,93%)
Бразилия - "Голос" (41,66%)
Великобритания - "Европейская солидарность" (34,71%)
Армения - "Слуга народа" (47,76%)
Вьетнам - "Слуга народа" (28,26%)
Греция - "Европейская солидарность" (35,85%)
Грузия - "Слуга народа" (35,36%)
Дания - "Европейская солидарность" (33,20%)
Демократическая республика Конго - "Слуга народа" (39,74%)
Эстония - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (38,38%)
Египет - "Слуга народа" (28,06%)
Израиль - "Слуга народа" (39,77%)
Индия - "Слуга народа" (41,93%)
Иран - "Слуга народа" (68,75%)
Ирландия - "Европейская солидарность" (36,90%)
Испания - "Слуга народа" (31,79%)
Италия - "Европейская солидарность" (39,18%)
Иордания - "Слуга народа" (35%)
Казахстан - "Слуга народа" (32,96%)
Канада - "Европейская солидарность" (36,41%)
Катар - "Слуга народа" (46,00%)
Кипр - "Европейская солидарность" (31,79%)
Кыргызстан - "Слуга народа" (46,34%)
Китай - "Слуга народа" (30,73%)
Куба - "Слуга народа" (42,62%)
Кувейт - "Европейская солидарность" (26%)
Латвия - "Слуга народа" (32,96%)
Ливан - "Европейская солидарность" (32,11%)
Литва - "Слуга народа" (28,76%)
Македония - "Европейская солидарность" - 20%, "Голос" - 20%
Малайзия - "Европейская солидарность" (34,61%)
Марокко - "Слуга народа" (55,55%)
Мексика - "Европейская солидарность" (38,88%)
Молдова - "Слуга народа" (29,77%)
Нидерланды - "Европейская солидарность" (43,42%)
Германия - "Европейская солидарность" (30,12%)
Норвегия - "Голос" (34,16%)
ОАЭ - "Слуга народа" (28,67%)
Перу - "Слуга народа" (29,03%)
Южная Корея - "Слуга народа" (27,27%), "Европейская солидарность" (27,27%)
Польша - "Слуга народа" (35,20%)
Португалия - "Слуга народа" (30,96%)
Румыния - "Слуга народа" (30,92%)
Саудовская Аравия - "Европейская солидарность" (53,84%)
Сербия - "Слуга народа" (42,06%)
Сингапур - "Европейская солидарность" (38,38%)
Словакия - "Слуга народа" (37,97%)
Словения - "Европейская солидарность" (36,74%)
Соединенные Штаты - "Европейская солидарность" (38,25%).
Таиланд - "Европейская солидарность" (39,13%)
Тунис - "Слуга народа" (45,65%)
Турция - "Европейская солидарность" (31,11%)
Туркменистан - "Слуга народа" (40%)
Венгрия - "Слуга народа" (38,56%)
Узбекистан - "Европейская солидарность" (25,60%)
Хорватия - "Европейская солидарность" (33,33%)
Финляндия - "Европейская солидарность" (36,12%)
Франция - "Европейская солидарность" (34,86%)
Чехия - "Слуга народа" (41,57%)
Чили - "Слуга народа" (36,66%)
Черногория - "Европейская солидарность" (42,76%)
Швейцария - "Европейская солидарность" (36,57%)
Швеция - "Европейская солидарность" (35,14%)
Южно-Африканская Республика - "Европейская солидарность" (29,62%), Слуга народа - 29,62%
Япония - "Европейская солидарность" (35,51%).