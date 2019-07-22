ЦИК подсчитал 100% протоколов на зарубежном округе: результаты по странам

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Украинцы, живущие за рубежом, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.

На первом месте в зарубежном округе – партия "Европейская солидарность" с 29,55%, второй стала партия "Слуга народа" – 28,13%, третьей – "Голос" с результатом 19,67%.

"Партия Шария" – 4,41%, ВО "Свобода" – 4,25%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3,60%, "Сила и честь" – 3,05%, "Батькивщина" – 2,01%.

Результаты голосования украинцев за рубежом:

Австралия - "Европейская солидарность" (42,10%)

Австрия - "Европейская солидарность" (42,3%)

Азербайджан - "Слуга народа" (42,35%)

Алжир - "Слуга народа" (34,28%)

Аргентина - "Слуга народа" (31,45%)

Беларусь - "Слуга народа" (39,97%)

Бельгия - "Европейская солидарность" (27,93%)

Болгария - "Европейская солидарность" (29,93%)

Бразилия - "Голос" (41,66%)

Великобритания - "Европейская солидарность" (34,71%)

Армения - "Слуга народа" (47,76%)

Вьетнам - "Слуга народа" (28,26%)

Греция - "Европейская солидарность" (35,85%)

Грузия - "Слуга народа" (35,36%)

Дания - "Европейская солидарность" (33,20%)

Демократическая республика Конго - "Слуга народа" (39,74%)

Эстония - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (38,38%)

Египет - "Слуга народа" (28,06%)

Израиль - "Слуга народа" (39,77%)

Индия - "Слуга народа" (41,93%)

Иран - "Слуга народа" (68,75%)

Ирландия - "Европейская солидарность" (36,90%)

Испания - "Слуга народа" (31,79%)

Италия - "Европейская солидарность" (39,18%)

Иордания - "Слуга народа" (35%)

Казахстан - "Слуга народа" (32,96%)

Канада - "Европейская солидарность" (36,41%)

Катар - "Слуга народа" (46,00%)

Кипр - "Европейская солидарность" (31,79%)

Кыргызстан - "Слуга народа" (46,34%)

Китай - "Слуга народа" (30,73%)

Куба - "Слуга народа" (42,62%)

Кувейт - "Европейская солидарность" (26%)

Латвия - "Слуга народа" (32,96%)

Ливан - "Европейская солидарность" (32,11%)

Литва - "Слуга народа" (28,76%)

Македония - "Европейская солидарность" - 20%, "Голос" - 20%

Малайзия - "Европейская солидарность" (34,61%)

Марокко - "Слуга народа" (55,55%)

Мексика - "Европейская солидарность" (38,88%)

Молдова - "Слуга народа" (29,77%)

Нидерланды - "Европейская солидарность" (43,42%)

Германия - "Европейская солидарность" (30,12%)

Норвегия - "Голос" (34,16%)

ОАЭ - "Слуга народа" (28,67%)

Перу - "Слуга народа" (29,03%)

Южная Корея - "Слуга народа" (27,27%), "Европейская солидарность" (27,27%)

Польша - "Слуга народа" (35,20%)

Португалия - "Слуга народа" (30,96%)

Румыния - "Слуга народа" (30,92%)

Саудовская Аравия - "Европейская солидарность" (53,84%)

Сербия - "Слуга народа" (42,06%)

Сингапур - "Европейская солидарность" (38,38%)

Словакия - "Слуга народа" (37,97%)

Словения - "Европейская солидарность" (36,74%)

Соединенные Штаты - "Европейская солидарность" (38,25%).

Таиланд - "Европейская солидарность" (39,13%)

Тунис - "Слуга народа" (45,65%)

Турция - "Европейская солидарность" (31,11%)

Туркменистан - "Слуга народа" (40%)

Венгрия - "Слуга народа" (38,56%)

Узбекистан - "Европейская солидарность" (25,60%)

Хорватия - "Европейская солидарность" (33,33%)

Финляндия - "Европейская солидарность" (36,12%)

Франция - "Европейская солидарность" (34,86%)

Чехия - "Слуга народа" (41,57%)

Чили - "Слуга народа" (36,66%)

Черногория - "Европейская солидарность" (42,76%)

Швейцария - "Европейская солидарность" (36,57%)

Швеция - "Европейская солидарность" (35,14%)

Южно-Африканская Республика - "Европейская солидарность" (29,62%), Слуга народа - 29,62%

Япония - "Европейская солидарность" (35,51%).