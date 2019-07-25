РФ завершила первый этап поставки С-400 Турции

Первая часть поставки российской системы противоракетной обороны С-400 в Турцию завершена.

Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Министерство сообщило, что 30 самолетов из России доставили в столицу Анкару компоненты первой партии С-400.

По данным источников в министерстве, вторая часть груза также будет доставлена ​​в Анкару.

Источники заявили, что переговоры с США по ракетной системе Raytheon Patriot также продолжаются.

Напомним, после длительных безуспешных попыток приобрести в США систему ПВО Анкара приняла решение в 2017 году приобрести российскую систему С-400.

Турция начала принимать детали С-400 в начале этого месяца, несмотря на серьезные возражения со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон настаивает, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США.

На прошлой неделе Вашингтон отстранил Турцию от программы F-35. США могут ввести санкции против Турции в соответствии с законом о противодействии противниками Америки путем санкций. Президент США Дональд Трамп против наложения санкций на Турцию.