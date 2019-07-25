Зеленский и Трамп обсудили предстоящую встречу в США

Президент Владимир Зеленский во второй раз по телефону пообщался с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время разговора президенты затронули вопрос будущего визита Зеленского в США.

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"Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - сообщили в офисе Зеленского.

О конкретной дате визита в офисе президента не сообщали.

Трамп также поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Трамп подтвердил "неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране".

Также сообщается, что Трамп ожидает от новой украинской власти быстрого улучшения имиджа Украины и завершения расследования коррупционных дел, "которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

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Напомним, ГПУ расследует дело бывшего министра правительства Януковича Николая Злочевского и его фирмы Burisma Holdings по подозрению в получении незаконных решений на добычу газа, отмывании грязных денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сын соперника Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена Хантер был членом правления Burisma Holdings.

Персональный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву, запланированного на 1 сентября, сообщал заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.