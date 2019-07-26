Более 42 градусов: жара в Западной Европе побила все рекорды

Аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурные рекорды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

В Париже термометры в четверг также показывали до 42,6 градусов, сообщила национальная служба погоды Meteo France. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градусов датировался 1947 годом.

Бельгия также зафиксировала температурный рекорд - 40,7 градусов в небольшом западном городке Бейтем.

В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов - 40,7 градусов зафиксированы в Гилзе-Риен в южной провинции Северный Брабант.

Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.