Мингарелли прокомментировал обыски СБУ на "АрселорМиттал"

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что обыски Службы безопасности в частных компаниях наносят вред инвестиционной привлекательности страны.

Об этом Мингарелли сказал в интервью "Европейской правде".

"То, что происходит - рейды СБУ по коммерческим компаниям - уже вредит инвестиционной привлекательности Украины... Вообще-то странно видеть Службу безопасности Украины в таких делах, и мы все были этим удивлены", - сказал Мингарелли.

Он добавил, что, конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли, но не такими методами.

"Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а наверное, от завода "Метинвеста", - сказал посол.

Мингарелли также рассказал, что в Офисе президента Украины работают над "новой концепцией" реформы СБУ.

"Будет ли после нее в составе службы департамент "К"? Я этого не знаю, деталей нам не предоставили. Но очевидно, что нашими предыдущими рекомендациями они не полностью удовлетворены", - отметил посол.

Напомним, 20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект введения в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которой вместе с МНЛЗ №2, которая уже проходит горячие испытания, составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед обысками президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в ненадлежащем использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пусконаладочных работ.

Подробнее читайте в публикации: "Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция".