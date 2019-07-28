Румыния: тысячи людей протестовали после изнасилования и убийства 15-летней

Тысячи людей приняли участие в субботу вечером в акции протеста в Бухаресте, обвиняя румынских чиновников в халатности, некомпетентности и отсутствие сочувствия по делу изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Выкрикивая антиправительственные лозунги и неся румынские флаги, участники акции прошли от дворца Виктории, штаб-квартиры правительства, к площади Революции, где зажгли свечи у здания МВД.

Некоторые участники во время марша скандировали "Отставка", "Коррупционные убийства" и "Долой правительство!", а также обращались к полицейским с криками "Прячься, у тебя руки в крови!".

15-летняя Александра была изнасилована и убита в южном городе Каракал. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.

По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.

Правоохранители нашли на территории отеля обугленные останки с обрывками одежды и ювелирными украшениями. Власти заявили, что подозреваемый в убийстве задержан.

В субботу премьер-министр Румынии Виорика Денчиле заявила, что рассматривает вопрос о референдуме о более суровом наказании за такие преступления, как убийство, изнасилование и педофилия.

Она также призвала приложить усилия для сокращения времени реагирования властей в подобных случаях. В связи с делом уволили начальника Национальной полиции Румынии.