Глава Национальной разведки США уходит в отставку

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке главы Национальной разведки Дэна Коутса, на его место он намерен назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мне приятно сообщить, что я выдвигаю достопочтенного конгрессмена Джона Рэтклифф из Техаса на должность директора Национальной разведки", - написал Трамп в Twitter в воскресенье.

По словам президента США, Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года.

Джон Рэтклифф считается одним из рьяных защитников Дональда Трампа.

Читайте также

Как отмечает The New York Times, Коутс неоднократно злил Трампа, предоставляя нежелательные оценки по России, Северной Кореи и другим вопросам. Однако его отставка не стала неожиданностью, так как ранее он намекал на этот шаг.

Отставка Коутса станет уходом еще одного чиновника, который не боялся противоречить Дональду Трампу. Рэтклифф, если его утвердит Сенат, будет придерживаться позиции, которая больше совпадает с мнением президента.

Рэтклифф, бывший прокурор, поддержал теории Трампа о расследовании российского вмешательства в выборы и устроил жесткий допрос бывшему специальном прокурору Мюллеру на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе.