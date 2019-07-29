Эстонский министр посоветовал президенту отозвать приглашение для Путина

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По мнению министра, через подавление протестных акций в Москве Кальюлайд следует отозвать приглашение Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту.

"В Москве снова силой разогнали акцию протеста, для которой нужна элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию", - написал Лукас в понедельник в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.

Российская полиция задержала около тысячи демонстрантов, которые собрались в субботу в центре Москвы требовать свободных и справедливых выборов. Арестованного оппозиционного политика Алексея Навального перевели из тюрьмы в больницу. Один из врачей подозревает, что проблемы со здоровьем у Навального возникли из-за отравления неизвестным веществом.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи в апреле с российским лидером Владимиром Путиным сообщила, что она пригласила его посетить всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в Тарту летом следующего года. Путин не дал ни утвердительного, ни отрицательного ответа на это приглашение.