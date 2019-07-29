Естонський міністр порадив президентці відкликати запрошення для Путіна

Міністр культури Естонії Тиніс Лукас порадив президенці Керсті Кальюлайд відкликати запрошення, вислане президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На думку міністра, через придушення протестних акцій в Москві Кальюлайд слід відкликати запрошення Путіну відвідати фінно-угорський конгрес в Тарту.

"У Москві знову силою розігнали акцію протесту, для якої потрібна елементарна демократія. Лідера опозиції отруїли (?). Наближається час, коли нашому президенту слід відкликати своє запрошення Путіну відвідати Естонію", - написав Лукас у понеділок в Facebook.

Приблизно через 20 хвилин після публікації міністр культури видалив свій пост.

Російська поліція затримала близько тисячі демонстрантів, які зібралися в суботу в центрі Москви вимагати вільних і справедливих виборів. Арештованого опозиційного політика Алєксєя Навального перевели з в'язниці в лікарню. Один з його лікарів підозрює, що проблеми зі здоров'ям у Навального виникли через отруєння невідомою речовиною.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд після зустрічі в квітні з російським лідером Владіміром Путіним повідомила, що вона запросила його відвідати всесвітній конгрес фінно-угорських народів, який відбудеться в Тарту влітку наступного року. Путін не дав ні ствердної, ні негативної відповіді на це запрошення.