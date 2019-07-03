Канада закроет въезд украинцам Донбасса по российским паспортам

Канада примет меры, чтобы жители оккупированного Донбасса не могли использовать российские паспорта для въезда в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Канады, обнародованном по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине.

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"Канада также осуществляет конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Канада примет меры, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду", - говорится в заявлении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на выдачу Россией гражданства украинцам с оккупированных районов Донбасса.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность непризнания российских паспортов.