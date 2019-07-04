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На острове у Сицилии - извержение вулкана: погиб турист, состоялась эвакуация

Четверг, 4 июля 2019, 08:54

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море в среду началось сильное извержение вулкана - один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Погибшим оказался 35-летний турист из Сицилии, которого убило камнем. Он был у жерла вулкана, когда началось извержение.

 
Фото: EPA
 
Фото: ANSA

Несколько других людей пострадали. Бразильского друга погибшего туриста нашли с обезвоживанием и в шоковом состоянии.

До острова направили военный корабль для участия в возможной спасательной операции. С самого острова эвакуировали 70 человек - местных жителей и туристов.

 
Фото: ANSA

Некоторые туристы, увидев, как вулкан выбрасывает пепел и услышав звуки извержения, от страха бросались в море. Остров является популярным местом отдыха для состоятельных людей.

Изверженная лава стала причиной пожара, на остров направили пожарных и пожарный вертолет.

Вулкан на Стромболи является одним из самых активных на планете и с 1932 года находится в регулярном состоянии извержений.

Стромболи известный как "Маяк Средиземного моря", на нем проживают около 500 человек.

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