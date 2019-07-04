На Банковой также отменили встречу с наблюдательной миссией ПАСЕ

В предвыборной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая накануне досрочно прекратила свою работу в Украине, была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Член делегации Марко Николини по просьбе ЕП подтвердил: "Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не состоялось".

Как известно, 2-3 июля, когда делегация находилась в Киеве, Зеленский находился с визитом в Канаде.

Николини не уточнил, пояснил ли офис Зеленского причину, по которой встреча не состоялась.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.