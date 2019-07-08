Туск призвал Россию освободить Сенцова и всех незаконно заключенных украинцев

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех незаконно задержанных в России и Крыму украинцев.

Об этом он заявил по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На последних саммитах я упоминал Олега Сенцова. В декабре он стал лауреатом премии Сахарова, которую Европарламент присуждает тем, кто посвятил свою жизнь защите прав человека и свободы мнения", - отметил Туск.

"К сожалению, Олег до сих пор в тюрьме и я возобновляю наш призыв к России освободить его и всех незаконно задержанных украинцев в РФ и на Крымском полуострове", - подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря прошлого года в Страсбурге вручили премию Европарламента имени Андрея Сахарова, лауреатом которой стал украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в России.

Премию вместо Олега Сенцова получила сестра политзаключенного Наталья Каплан.