Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Два самолета столкнулись сегодня утром в амстердамском аэропорту Схипхол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Самолет EasyJet врезался в самолет KLM, именно отъезжал от посадочного выхода, чтобы вылететь из аэропорта Амстердама. Пассажир рейса EasyJet из Амстердама в Лондона заявил, что крыло самолета "зацепилось" за хвост самолета KLM.

"EasyJet может подтвердить, что во время репозиции произошел контакт между двумя самолетами, в том числе рейсом EasyJet EJU8868 из Амстердама в Лондон Гатвик", - говорится в заявлении компании EasyJet.

"Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом EasyJet, и в соответствии с процедурой проводится расследование", - заявили в EasyJet.

"Сегодня утром Боинг 737-800 KLM был готов отправиться в Мадрид, когда столкнулся с другим самолетом, никто из пассажиров не пострадал. В Мадрид вылетел другой самолет с задержкой около 2.30 часов, ситуация в настоящее время расследуется", – заявили в свою очередь в авиакомпании KLM.