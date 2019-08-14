Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Взрыв в Копенгагене: датская полиция задержала шведа и ищет еще одного

Постпред Британии в ООН заявила об ужасном положении украинцев в оккупированном Крыму

В Латвии школы нацменьшинств начали переводить на латышский язык

США обсуждают с союзниками развертывания ракет в Азии






Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Среда, 14 августа 2019, 08:31

Президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из Всемирной торговой организации (ВТО), если условия пребывания в ней не улучшатся.

Об этом он сказал на встрече с рабочими завода Shell в Пенсильвании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы пойдем, если придется", - сказал Трамп.

"Мы знаем, что они обманывали нас в течение многих лет, и это не повторится", - добавил он.

Трамп сделал ВТО мишенью многих предыдущих атак и уже угрожал выходом из организации, заявляя о несправедливом отношении к США и говоря, что Вашингтон не должен придерживаться решений ВТО.

Он особенно критически относится к условиям, предоставленных Китая при присоединении к организации, учитывая жалобы США на кражу Китаем американской технологии.

В то же время Соединенные Штаты на самом деле имеют успешный опыт побед в спорах, опосредованных глобальным торговым органом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВТО США
powered by lun.ua