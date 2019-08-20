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Lufthansa предлагает клиентам экологичное топливо, но за немалые деньги

Вторник, 20 августа 2019, 12:47

Немецкая авиакомпания Lufthansa запускает сайт, который позволяет клиентам покупать экологичное топливо для самолетов, чтобы компенсировать выбросы, вызванные полетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Lufthansa заявила в понедельник, что экологически устойчивое авиационное топливо, или SAF (синтетическая форма керосина), приобретенное таким образом, будет использовано во время одного из рейсов авиакомпании, что сократит чистые выбросы парниковых газов на 80%.

Авиационная промышленность находится под огнем критики климатических активистов из-за своего сравнительно большой углеродного следа, хотя авиакомпании отмечают, что он составляет всего 2% от антропогенных выбросов во всем мире.

Компенсационная услуга Lufthansa обойдется желающим достаточно дорого. Так, один билет эконом-класса из Франкфурта в Нью-Йорк стоит на 374 евро дороже обычного, если клиенты покупают SAF.

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