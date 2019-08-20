МИД Грузии: ситуация с селом Аибга является процессом аннексии со стороны России

Министерство иностранных дел Грузии 20 августа отреагировало на данные о включении села Аибга Гагрского района в состав России. В заявлении сказано, что действия России являются процессом аннексии регионов Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

"Данные о Аибге были внесены в российские кадастровые документы в 2002 году, а затем в 2009 году", - отметили в ведомстве.

МИД расценивает то, что часть села Аибга оккупированного Гагрского района оформлена как российская территория, как процесс аннексии территории Грузии, как и подобные шаги в Абхазии и Цхинвальском регионе.

"Процесс делимитации-демаркации грузино-российской границы, в том числе участков границы Абхазии и Цхинвальского региона \ Южной Осетии не будет осуществляться в условиях оккупации. Исходя из этого, любая сделка между Россией и оккупационным режимом не имеет юридической силы", - добавили в ведомстве.

Напомним, 7 августа люди в военной форме начали устанавливать колючую проволоку со стороны самопровозглашенной Южной Осетии.

Вследствие установления нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей.