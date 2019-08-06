Два самолета были вынуждены вернуться в аэропорт Цюриха после попадания молний

Сразу два самолета были вынуждены вернуться в аэропорт Цюриха после того как в них вскоре после взлета попали молнии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Из-за грозы над аэропортом рейс авиакомпании Swiss в Амстердам начался с более чем 90 минутным опозданием. Вскоре после взлета в самолет с 165 пассажирами ударила молния.

Хотя пилоты не обнаружили повреждений, они все же решили лететь обратно в Цюрих. Отмечается, что это нормальная процедура после удара молнии. А321 снова приземлился в Цюрихе через 40 минут после старта.

Через несколько часов снова ударила молния – уже в другой самолет. Рейс LX2084 в Лиссабон был заполнен 158 пассажирами. Самолет также приземлился в аэропорту вылета через чуть более 40 минут.

Пассажиров обоих рейсов перевели в другие самолеты.

В аэропорту говорят, что попадание молнии в самолет не является неординарным явлением. Однако довольно редко случается так, чтобы за день молнии попадали в два самолета.