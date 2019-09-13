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Правительство планирует присоединиться к энергорынку Европы в 2025 году

Пятница, 13 сентября 2019, 08:43

Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.есть

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах - присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в строительстве "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

С 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.

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Энергетика
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