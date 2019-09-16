Большинство трудоустроенных в Польше украинцев ожидают более высокой зарплаты

Большинство украинских граждан, трудоустроенных в Польше, ожидают от работодателей заработной платы выше минимальной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Исследования Фонда поддержки мигрантов показывает, что более 50% опрошенных граждан Украины, трудоустроенных в Польше, ожидает значительно большей зарплаты, чем минимальная. Они хотят получать от 13 до 20 злотых на руки за час работы (от 3 до 4,6 евро).

Участники опроса также ожидают от работодателей других элементов социального пакета, прежде всего бесплатного жилья, дополнительного денежного вознаграждения, частных медицинских услуг и, например, бесплатной мобильной связи.

Почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписанного договора.

Опрос проводился с 17 апреля по 31 мая этого года среди 855 взрослых работников из Украины с помощью прямого индивидуального интервью.