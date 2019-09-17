ЕС ожидает безотлагательного расследования серии нападений на Гонтареву

В представительстве Европейского Союза в Украине ожидают безотлагательного расследования серии нападений на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и наказания виновных.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном представительством во вторник в ответ на пожар в доме Гонтаревой под Киевом, пишет "Европейская правда".

"Последние очевидные серии нападений на прежнюю главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

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"Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - заявили в представительстве ЕС.

Валерия Гонтарева, которая сейчас живет в Великобритании, обвиняла олигарха Игоря Коломойского в том, что он угрожает ей похищением.

После этого на Гонтареву в Лондоне наехал автомобиль, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных органов скорейшего раскрытия этой "провокации".

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский.