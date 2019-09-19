Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16, пилоты катапультировались

В Брюсселе начинаются газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ

Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

ЕС выдвинул ультиматум Джонсону: у вас 12 дней, покажите Brexit-план или это конец






Штайнмайер отметил важность мирных инициатив Зеленского - посол

Четверг, 19 сентября 2019, 10:20

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - рассказал посол Андрей Мельник в своем Twitter.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Читайте подробнее: "Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Зеленский
powered by lun.ua