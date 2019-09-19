Штайнмайер отметил важность мирных инициатив Зеленского - посол

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - рассказал посол Андрей Мельник в своем Twitter.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

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