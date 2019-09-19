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Сейм Латвии отверг идею приостановления участия страны в ПАСЕ из-за России

Четверг, 19 сентября 2019, 10:33

В четверг, 19 сентября, Сейм большинством голосов принял решение не рассматривать предложение национального объединения VL-ТБ/ДННЛ о приостановлении членства латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Национальное объединение обосновывало свою инициативу тем, что Латвия должна пойти на этот шаг и ждать, "когда Россия вернется к соблюдению международных прав и образующих принципов ПАСЕ". Однако парламент не признал это предложение актуальной.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продолжались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.

В итоге в ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая позволила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.

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Латвия Россия ПАСЕ
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