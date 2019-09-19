В Еврокомиссии рассказали о результатах трехсторонних газовых переговоров с Украиной и РФ

Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа после 2019 года состоится в конце октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам сегодняшних трехсторонних консультаций в Брюсселе.

"На переговорах была очень позитивная конструктивная атмосфера и я хочу поблагодарить украинскую и российскую сторону. Я считаю, что сегодня мы предприняли шаги в правильном направлении. Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС", - сказал Шефчович.

"О продолжительности контракта, объемаї и тарифах мы договорились, что необходимо найти общее решение для всех трех элементов. Потому что объемы ключевые для установления тарифов. Продолжительность контракта очень важны для инвестиций", - добавил еврокомиссар.

Он также отметил, что надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между соответствующими министерства Украины и России для урегулирования всех необходимых для заключения контракта вопросов.

"И мы продолжим переговоры на политическом уровне в октябре, где я надеюсь мы будем иметь больший прогресс в вопросах, которые обсуждались сегодня. И со своей стороны мы будем тесно работать с Украиной, чтобы убедиться, что процесс анбандлинга, сертификации и всех необходимых документов идет должным образом", - сказал Шефчович.