В Єврокомісії розповіли про результати тристоронніх газових переговорів з Україною та РФ

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками сьогоднішніх трьохсторонніх консультацій у Брюсселі.

"На переговорах була дуже позитивна конструктивна атмосфера і я хочу подякувати українській та російській стороні. Я вважаю, що сьогодні ми зробили кроки в правильному напрямку. Перше і найголовніше, ми погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС", - сказав Шефчович.

"Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів ми домовилися, що необхідно знайти спільне рішення для всіх трьох елементів. Тому що об’єми ключові для встановлення тарифів. Тривалість контракту дуже важливі для інвестицій", - додав єврокомісар.

Він також зазначив, що сподівається на продовження двосторонніх контактів між відповідними міністерствами України та Росії для врегулювання всіх необхідних для укладення контракту питань.

"І ми продовжимо переговори на політичному рівні у жовтні, де я сподіваюся ми матимемо більший прогрес у питаннях, які обговорювалися сьогодні. І зі свого боку ми будемо тісно працювати з Україною, щоб впевнитися, що процес анбандлінгу, сертифікації і всіх необхідних документів йде належним чином", - сказав Шефчович.