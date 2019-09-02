Могерини: кризис в Украине не завершен, но страна намного сильнее

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отметила прогресс в развитии Украины за последние 5 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорилось в выступления Могерини на конференции послов ЕС в Брюсселе.

"Украина сегодня намного сильнее. Я помню 2014 год, те драматические события, и сейчас мы точно в другой ситуации. Кризис в Украине до сих пор не завершена, но за эти 5 лет Украина прошла очень долгий путь, и сегодня это более стабильная страна, чем 5 лет назад ", - сказала Могерини.

Она отметила, что у сотрудничества ЕС с Украиной есть очень сильный компонент безопасности, но блок также много инвестирует в развитие человеческих отношений.

"Мы помогаем создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру. Мы либерализовали доступ в ЕС, помогаем сотрудничества между нашими людьми, между учебными заведениями и тому подобное. За эти 5 лет мы предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории ЕС. И именно благодаря этому страна избежала коллапса и может двигаться дальше, пытаясь выйти сегодня из этого кризиса", - сказала она.

Могерини отметили, что ЕС иногда указывает Украине на определенные трудности и на работу, которую необходимо выполнить, но видит большой прогресс. "Необходимо отмечать позитивное развитие... Это также важная часть нашей работы", - сказала она.

Это последнее выступление Могерини перед послами на своей должности, поскольку срок его полномочий завершится в октябре вместе со всем составом действующей Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.