Германия выделила 1 млн евро на поддержку пострадавших от войны на Донбассе

Германия выделила еще один миллион евро для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцам.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии в Украине.

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Таким образом, УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия гуманитарной помощи, направленные людям на востоке Украины, страдающим от конфликта с обеих сторон линии разграничения.

К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

По объемам финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (17 млн ​​евро в текущем году), Германия вместе с ЕС является главным гуманитарным партнером Украины.