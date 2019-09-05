Комитет Европарламента поддержал назначение Лагард на пост главы ЕЦБ
Бывшая руководительница МВФ Кристин Лагард получила поддержку евродепутатов, которые рекомендовали назначить ее следующим президентом Европейского центрального банка.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европарламента.
Лагард в среду в течение двух с половиной часов отвечала на вопросы парламентского Комитета по вопросам экономической и денежной политики (ECON).
"Во время голосования в Комитете Лагард получила 37 голосов за то, чтобы она заняла эту позицию, 11 против, а 4 евродепутата воздержались. Теперь рекомендация будет передана на пленарное заседание для подтверждающего голосования, которое, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября", - говорится в заявлении.
Мнение парламента не является обязательным, но рассматривается как политически необходимый шаг для назначения.
После пленарного голосования лидеры ЕС должны официально представить Лагард как следующего руководителя ЕЦБ, когда они встретятся в Брюсселе на саммите в октябре. Действующий президент ЕЦБ Марио Драги завершит свою работу 31 октября.