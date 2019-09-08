Польская партия власти может получить почти 50% на парламентских выборах

Партия "Право и Справедливость" может получить на парламентских выборах поддержку около 47% поляков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал DoRzeczy.pl.

Опрос проводился по заказу DoRzeczy.pl агентством Estymator.

Согласно опросу, PiS может рассчитывать на 47,2%. Голосов, что на 2,3 пункта больше, чем в предыдущем опросе.

На втором месте оппозиционная Гражданская коалиция (состоит из Гражданской платформы, партии Nowoczesna и зеленых). За них готовы проголосовать 27,4% избирателей, что на 3 пункта меньше, чем раньше.

На третьем месте - левая коалиция, состоящая из парте Весна, SLD и Разем. За них готовы проголосовать 12,9% избирателей. При этом их поддержка выросла на 3,1 пункт.

В Сейм проходит еще одна коалиция, которую создали Польская крестьянская партия и популисты с Kukiz'15. Несмотря на уменьшение поддержки на 0,8%, за них готовы проголосовать 6% поляков.

Таким образом, в Сейм не проходит блок Конфедерация - наиболее антиукраинская сила среди участников гонки. За них готовы проголосовать лишь 3,9% поляков.

Издание подсчитало, что при таком сценарии "ПиС" получит 249 мест в Сейме, Гражданская коалиция - 141 место, левые - 53, а крестьяне и Kukiz'15- еще 16 мест.

Напомним, парламентские выборы в Польше пройдут 13 октября.